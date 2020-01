Sostituzione delle tubature dell’acqua a Piano di Conca

Ecco le strade interessate dai lavori e dai divieti

Riprendono i lavori di Gaia Spa concordati con l’amministrazione Comunale nella frazone di Piano di Conca. Da lunedì 3 febbraio la ditta ripartirà con gli interventi di posa delle nuove tubazioni per l’acquedotto.



Gli interventi riguarderanno via di Mezzo e dovrebbero concludersi entro venerdì 28 febbraio. Per permettere le lavorazioni sarà istituto il divieto di transito e sosta sulla stessa via di Mezzo nei giorni del cantiere.



Nel frattempo vanno avanti i lavori per la posa delle nuove tubature: un lavoro che sta interessando via Pignana e via Natalino nella stessa frazione di Piano di Conca. Gli interventi, avviati da qualche giorno, dovrebbero concludersi entro la fine di febbraio. Anche in questo caso sarà necessario istituire il divieto di transito e sosta: il provvedimento riguarderà via Pignana nel tratto compreso tra il cimitero e via Piantoneto. Successivamente il cantiere (e il divieto) si sposterà nel tratto di via Pignana che arriva fino a via Natalino, infine in via Natalino nel tratto tra via Pignana e via Verde.