SOSTENIBILITÀ A CASA E A LAVORO: UNA GIORNATA DI APPROFONDIMENTO AD ALTOPASCIO CON IL PROGETTO SOSTENIBILIAMO

ALTOPASCIO, 7 novembre 2022 – Sostenibilità a casa e a lavoro: sabato 12 novembre, ad Altopascio, l’appuntamento è con SostenibiliAmo. In sala Mediateca (piazza Ospitalieri), durante la giornata a ingresso gratuito organizzata dall’associazione Live Better, con il contributo di Cesvot e il patrocinio del Comune di Altopascio, saranno proprio le buone pratiche da attuare, nel quotidiano, sia a casa che a lavoro, le protagoniste dell’iniziativa.

SostenibiliAmo è il progetto che, da settembre, attraversa il territorio di Altopascio unendo sostenibilità ambientale, pulizia del territorio e coesione sociale. Alle mattinate di pulizia, che si tengono ogni sabato su tutto il territorio, organizzate proprio da Live Better insieme al Comune di Altopascio, partecipano sia cittadini volontari che persone impegnate nei lavori socialmente utili in alternativa alla pena: un’occasione per unirsi a favore dell’ambiente, riscattare se stessi e prendersi cura di centro e frazioni per ripulire il paese dai rifiuti abbandonati. Un’iniziativa, questa, che sta coinvolgendo sempre più persone e alla quale, per partecipare, basta collegarsi alla pagina: https://www.live-better.it/ partecipa-anche-tu.

La mattinata “Sostenibilità a casa e a lavoro” si aprirà alle 9: la dottoressa Marianna Paonessa parlerà di sostenibilità e stress da lavoro. Attraverso casi pratici e soluzioni, sarà indagata la correlazione che unisce questi due aspetti del vivere di tutti i giorni. A seguire, sostenibilità ed economia domestica: la cooperativa Evekeia presenterà una serie di esempi ed esperienze di come le nostre attività ordinarie possono legarsi allo sviluppo sostenibile.

Spazio anche al volontariato, con le associazioni Live Better e Natura di Mezzo, che racconteranno i tanti progetti di clean-up e gruppo d’acquisto solidale oltre all’importante esempio di economia circolare rappresentato dal progetto W.I.N.

A conclusione della prima parte della giornata, Stari Ribar, al secolo Massimo Marchiori, racconterà il rapporto tra sostenibilità e arte come denuncia e possibilità. Nel pomeriggio, sarà proprio Stari Ribar a realizzare in diretta una delle sue celebri sculture – pesci – costruita con scarti e rifiuti. A seguire, la cooperativa Evekeia condurrà un laboratorio di economia domestica sostenibile per dare consigli utili e pratici ai cittadini.

La partecipazione all’evento è gratuita. Per informazioni e iscrizioni: livebetteraps@gmail.com; 349.4696076.