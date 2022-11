SOSTENIBILIAMO FA TAPPA A MARGINONE: APPUNTAMENTO SABATO 26 NOVEMBRE

ALTOPASCIO, 24 novembre 2022 – Nuova tappa per il progetto SostenibiliAMO, promosso dall’associazione LiveBetter-Vivi Meglio insieme all’amministrazione comunale, che unisce cittadini impegnati nei lavori socialmente utili in alternativa alla pena e persone di Altopascio e non solo in una mattinata di cura e amore per il territorio. Insieme, le squadre adottano, letteralmente, un’area e la liberano dai rifiuti abbandonati. L’appuntamento è sabato 26 novembre, alle 9, davanti ai laghetti Tuca Tuca (località Fornaci, Marginone).



Da qui, cittadini volontari, istituzioni e amministratori, armati di guanti, scarpe comode, sacchetti e tanta pazienza si prenderanno cura del territorio.

Tutti possono partecipare: per iscrizioni, livebetteraps@gmail.com o chiamare 349.4696076.