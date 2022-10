SOSTENIBILIAMO A BADIA POZZEVERI: SABATO 29 UN’ALTRA MATTINATA DEDICATA ALLA CURA DELLA FRAZIONE

ALTOPASCIO, 26 ottobre 2022 – Continua a crescere il progetto SostenibiliAMO che porta cittadini impegnati nei lavori socialmente utili in alternativa alla pena e persone di Altopascio e non solo ad adottare – e ripulire – intere aree di territorio comunale, liberandole così dai rifiuti abbandonati. L’appuntamento è per sabato prossimo, 29 ottobre, con un’altra mattinata dedicata al rispetto e alla cura dell’ambiente: dopo le uscite delle settimane scorse, che hanno interessato le frazioni di Spianate e Badia Pozzeveri, l’iniziativa di sabato sarà nuovamente incentrata su Badia, nell’area del parco giochi. Il ritrovo è alle 9 al parcheggio di via D’Annunzio. Cittadini volontari, istituzioni, amministratori: tutti coinvolti con guanti, scarpe comode, sacchetti e tanta pazienza.

Tutti possono partecipare: per iscrizioni, livebetteraps@gmail.com o chiamare 349.4696076.