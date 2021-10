sostegno per le morosità su luce, acqua, riscaldamento e rifiuti: prorogata fino al 27 ottobre la scadenza per le domandePrevisto un contributo fino a 400 euro. Ecco come fare.

È stata prorogata fino al 27 ottobre la possibilità di richiedere un sostegno economico al Comune riservata alle famiglie che sono risultate morose a causa della situazione di bisogno economico venutasi a creare in seguito all’emergenza epidemiologica. Gli interessati possono accedere a un contributo per pagare debiti maturati da marzo 2020 fino ad oggi sulle utenze della luce, del riscaldamento, dell’acqua e sulla tassa dei rifiuti.

L’amministrazione comunale ha infatti messo a disposizione 172.000 euro di fondi stanziati dal Governo, che dovranno servire proprio a dare un aiuto concreto alle famiglie per la ripartenza: il contributo per le morosità sulle utenze varierà in base alla condizione dei nuclei familiari, fino ad un massimo di 400 euro.

I cittadini interessati devono compilare il modello di domanda che si trova sul sito del Comune, indicando l’utenza per la quale viene fatta richiesta (è possibile richiedere il contributo anche per più di un’utenza) e dovranno allegare l’attestazione delle aziende fornitrici in merito all’ammontare dei debiti maturati riferiti al periodo da marzo 2020 alla data di pubblicazione del bando. L’utenza deve essere intestata a un componente del nucleo familiare che ha diritto al contributo e il debito deve essere determinato dallo stato di bisogno connesso all’emergenza da Covid 19 in relazione alla situazione economica rappresentata sulla domanda. E’ richiesto anche l’Isee familiare ordinario o corrente in corso di validità, che non può essere superiore a 20.000 euro.