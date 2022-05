Viareggio – In una nota, la capitaneria di Porto ha comunicato la necessità di sospendere la nuova ordinanza a causa delle difficoltà riscontrate da molti balneari di reperire i materiali necessari

Difficoltà che erano emerse nei numerosi incontri tra le associazioni dei balneari e il comandante della Capitaneria Russo.

Da qua la decisione di sospendere quanto inserito nell’ordinanza lasciano valide le prescrizioni relative al 2021.

Le nuove regole introdotte dalla nuova ordinanza avevano creato da subito alcuni malumori tra i balneari, che avevano immediatamente sollevato la questione relativa alla tempistica dell’introduzione del nuovo documento.

Troppo a ridosso della stagione balneare infatti, con molti degli stabilimenti già operativi e le difficoltà oggettive riscontrate nel reperire alcune delle dotazioni aggiuntive richieste, in special modo per l’allestimento di postazioni aggiuntive intermedie tra i bagni consorziati per la vigilanza in mare.

Soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti delle associazioni che hanno apprezzato il buon senso con cui ci si è resi conto delle difficoltà emerse in corso d’opera, con una situazione internazionale contingente che non avrebbe mai fatto presagire, quando si è iniziato a lavorare sul documento, che potessero venirsi a creare difficoltà nel reperimento di materie prime.

Qua il testo integrale del provvedimento:

Alla luce delle difficoltà oggettive manifestate da alcuni

Consorzi/Associazioni Balneari nel reperimento di alcune dotazioni e

strumenti previsti dall’Ordinanza n. 53 del 13.05.2022, si partecipa il fatto

che l’entrata in vigore della stessa, prevista per il 20 maggio, è attualmente

sospesa.

Nelle more, resta valida la precedente Ordinanza 65 /2021

fonte noitv