sospensione dell’acqua potabile mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre in centro a Seravezza per lavori

Gaia comunica che mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre saranno effettuati lavori sulla rete dell’acquedotto che serve il Comune di Seravezza. Dalle ore 22:00 di mercoledì alle ore 1:30 di giovedì, e comunque fino al termine dei lavori,

verrà pertanto sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti strade: via Lungo Serra, piazza Carducci, piazza Ponte Nuovo, via Bastia, via Berti, via Campana, via Corrado del Greco, via del Palazzo, via D’Azeglio, via Fusco, via Lombardi, via Marconi, via Monte Altissimo, via Ponticello, via Roosevelt, via Sant’Antonio,

via S.S. Annunziata, via Veneto, via Pea e via Buonarroti. Saranno interessate 557 utenze. Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi. La Società si scusa per il disagio.