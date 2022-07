Sorpreso con bici rubata e sostanze psicotrope, denunciato

Forte dei Marmi – I carabinieri della Stazione di Forte dei Marmi e della Compagnia di intervento operativo del Battaglione Toscana hanno denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 42 anni, C.J., già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze psicotrope

I militari, nel corso di un servizio per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno infatti notato lo straniero mentre transitava sul viale Italico a bordo di una bicicletta e lo hanno sottoposto ad un controllo.

Subito dopo i primi accertamenti, la bicicletta che aveva in possesso è risultata essere stata rubata qualche ora prima dallo stesso a Viareggio, davanti ad un bar della passeggiata. A questo punto gli uomini dell’Arma hanno approfondito il controllo ed hanno perquisito lo straniero trovandolo in possesso di oltre 150 pasticche di “Rivotril”, detenute senza alcuna prescrizione, ed alcuni bracciali, del valore di circa 250 euro, risultati poco prima rubati all’interno di un negozio di Viareggio.

A questo punto, l’uomo è stato condotto in caserma ed è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Lucca.

La bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

