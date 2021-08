Sorpreso a rubare merce in un supermercato, a Viareggio, arrestato un marocchino dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Viareggio hanno arrestato in flagranza E.R., 35enne, marocchino, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia.

Lo straniero infatti nel tardo pomeriggio di giovedì è stato sorpreso dopo aver asportato numerosi prodotti alimentari ed apparecchiature elettroniche all’interno di un supermercato di Viareggio per poi oltrepassare le casse senza pagare.

Il soggetto è stato quindi subito raggiunto dai Carabinieri, che hanno ricevuto la segnalazione da parte del personale del supermercato, ed è stato sottoposto a perquisizione nel corso della quale è stata rinvenuta la refurtiva che è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Lo straniero è stato condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto quindi ha trascorso la nottata in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta questa mattina presso il Tribunale di Lucca e si è conclusa con la condanna a 9 mesi con pena sospesa.