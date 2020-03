Sorpresi a mangiare e bere nel ristorante chiuso: denunciati

La giustificazione era che stavano effettuando lavori di manutenzione. Gli agenti dopo essersi assicurati che il locale non fosse aperto e che non avevano una valida motivazione li hanno denunciati.

In totale sono altre 15 le persone denunciate dagli uomini del commissariato di Viareggio nel pomeriggio di ieri a Capezzano Pianore, in Darsena, in centro, a Torre del Lago, tutte con improbabili giustificazioni, tutti ostinatamente convinti di riuscire a eludere il decreto.“Le forze dell’ordine – è il messaggio del commissariato di Viareggio – conferiscono un importante contributo per “arrestare” un criminale mai affrontato, il coronavirus. Per raggiungere il risultato i cittadini devono essere protagonisti principali”.