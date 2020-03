I tassi di interesse Fed sono stati drasticamente ridotti con una mossa definita emergenziale, ma la banca centrale statunitense non si è limitata ad una mera revisione del costo del denaro.

Nella serata di ieri, domenica 15 marzo, l’istituto ha sorpreso tutti introducendo anche un nuovo e imponente Quantitative Easing.

Le decisioni del FOMC hanno trovato ragion d’essere nell’emergenza coronavirus, che ha già messo con le spalle al muro i mercati globali (oggi crollati di nuovo) e ha portato diverse economie a temere per la propria salute. I tassi di interesse Fed e il nuovo QE, insomma, sono stati utilizzati come armi contro la pandemia.

Tassi di interesse Fed e QE: tutte le novità annunciate

Come anticipato, la banca centrale statunitense ha tagliato il costo del denaro in maniera decisa. La maxi revisione ha portato i tassi di interesse Fed dal precedente range di 1% – 1,25% all’attuale 0% – 0,25%.

L’istituto di Jerome Powell ha anche ridotto il tasso sui prestiti di emergenza di 125 punti base allo 0,25% e ha prolungato i termini degli stessi prestiti a 90 giorni.

Introdotto poi anche un nuovo Quantitative Easing da 700 miliardi di dollari, volto a garantire una maggiore liquidità e a proteggere l’economia dagli effetti del coronavirus.

Le decisioni prese dalla banca centrale USA non hanno avuto l’effetto sperato sui mercati, che oggi hanno imboccato prepotentemente la via del ribasso e che in alcuni casi (come quello australiano) hanno lasciato sul campo più del 9%.

Secondo alcuni osservatori, infatti, il taglio dei tassi Fed e il nuovo QE potrebbero essere stati percepiti come mosse di una banca presa dal panico. In molti, già di recente, hanno iniziato a mettere in dubbio l’efficacia delle misure elaborate contro la pandemia globale.

“Manterremo il tasso a questo livello fino a quando non saremo sicuri che l’economia abbia resistito agli eventi recenti e sia sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi massimi di occupazione e stabilità dei prezzi”,

ha tuonato Jerome Powell.

La domanda, dunque, è scontata: cosa accadrà durante la prossima riunione di politica monetaria, visto che il QE è già stato annunciato e visto che i tassi di interesse Fed sono già crollati? La conferenza di mercoledì sera verrà passata al setaccio dal mercato intero.