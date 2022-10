SOPRALLUOGO PER LA LOTTA ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO

“Abbiamo rilevato il persistere di zone che già in passato sono state maggiormente caratterizzate dagli abbandoni sopratutto notturni – commenta l’assessore all’ambiente Mario Navari – procederemo su tre linee di azione:la valutazione di chiusure di alcune strade con sbarre (ovviamente mantenendo l’accesso consentito ai proprietari di terreni ed abitazioni e concordando con loro la chiusura stessa) perchè questo in alcuni casi ha già dato alcuni risultati impedendo l’arrivo di mezzi per gli scarichi illecitipensiamo a un sistema di controlli video anche di natura mobile che, pur nel rispetto delle norme di legge in materia, permetta di monitorare più aree diverseci impegneremo al massimo nella prevenzione perchè questa è una battaglia di civiltà, chi abbandona rifiuti compie una doppi aingiustizia, arreca un danno all’ambiente ma amnche alle tasche dei cittadini su cui ricadono i costi di smaltimentto”.