“Già nei prossimi giorni abbiamo programmato degli incontri – prosegue il sindaco Murzi unitamente all’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Ghiselli – per definire rapidamente i lavori in modo da organizzare il cantiere, sia per la sostituzione della tubazione dell’acquedotto che per la riqualificazione della rete del gas metano e, al termine, ripristinare interamente la sede stradale a totale carico delle società dei sotto servizi.

Questi interventi di riqualificazione della rete dei vari sotto servizi saranno organizzati congiuntamente con altri reti da riqualificare in Via Francesco Carrara, in modo da diminuire i disagi del cantiere e ottimizzare al massimo sia i tempi che i successivi ripristini. Con questo lavoro necessario per avere delle reti riqualificate, funzionali e di nuova concezione, dismettendo un lungo tratto di acquedotto con tubazioni in cemento amianto, la comunità avrà certamente anche dei benefici sotto il profilo igienico sanitario.”