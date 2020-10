Ma non solo, che contavano di iniziare i lavori tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno e che le opere da capitolato dovranno durare poco meno di 5 mesi e che prevede la sostituzione di molti elementi del tavolato in legno del ponte sia nella parte centrale del passaggio che nei due marciapiedi con il ripristino dello stato di sicurezza, la sostituzione dei travicelli sottostanti, dei quadrelli fermapiede del marciapiede e del corrimano in legno, nonché, come detto, l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione.