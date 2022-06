SONO trentuno le cartiere e cartotecniche italiane premiate in Fondazione Giuseppe Lazzareschi per la 18° edizione del progetto Obiettivo Zero,

La cerimonia, in presenza, nel Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi

SONO trentuno le cartiere e cartotecniche italiane premiate in Fondazione Giuseppe Lazzareschi per la 18° edizione del progetto Obiettivo Zero, 18 nella provincia di Lucca.

La cerimonia di premiazione ha visto, dopo due anni di stop, il ritorno in presenza nel Palazzo di Vetro di Porcari, dove si sono dati appuntamento tanti rappresentati di aziende cartarie e di coverting italiane. A fare gli onori di casa il responsabile del progetto della Fondazione Angelo Del Carlo.

Le aziende che hanno ricevuto il trofeo Obiettivo Zero sono:

Lucart (Avigliano), Ondulor (Santa Giusta), Essity Italia (Collodi), Fedrigoni (Rocchetta), Fedrigoni (Riva del Garda), Reno De Medici (Villa Santa Lucia), Reno De Medici (Ovaro), Cartiere del Garda (Riva del Garda), Fedrigoni (Fabriano), Paperdì (Pietramelara), I.C.O. (San Giovanni Teatino), I.C.O. (Alanno), Cartiere Carrara (Pescia).

Queste le aziende della provincia di Lucca premiate:

Cartiera della Basilica (Piteglio), Cartiera di Pratolungo (Pracando), Soffass Val Fegana, Soffass via Leccio (Porcari), Lucart via Ciarpi (Porcari), Euro Vast (Anchiano), Cartiere Carrara (Pratovecchio), Toscofibra (Capannori), Cartiere Carrara (Carraia), Industrie Celtex (Altopascio), Industrie Celtex (Montecarlo), Lucart (Castelnuovo Garfagnana), Soffass converting via Lazzareschi (Porcari), Lucart (Diecimo), Soffass (Tassignano), Cartindustria Eurocarta (Porcari), Euro Vast (Toringo), Soffass Cartiera via Lazzareschi (Porcari).

Obiettivo Zero è realizzato in collaborazione e con il patrocinio di: Assocarta, Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, Confindustria Toscana Nord Lucca Pistoia Prato, Inail Lucca, Usl 2 Lucca.

Porcari, 8 giugno 2022