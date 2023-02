GARFAGNANA – Le tre campane di Pieve Fosciana sono tornate a far sentire la propria voce, dopo alcuni mesi di riparazioni eseguite nelle pregiate officine del Cavalier Capanni a Castelnuovo de Monti.

Era la prima metà di ottobre quando le tre campane erano state prelevate per essere riparate, e solo pochi giorni fa sono ritornate e hanno già fatto sentire la loro voce a tutta la comunità: sono stati tanti i pievarini con il naso all’insù, per assistere al complicato riposizionamento delle tre campane anche se a alla fine, ai giorni nostri, questa operazione non è poi cosi complicata: chiusura della strada e grazie a mezzi adeguati l’operazione è durata solo pochissime ore.

Le tre campane sono state realizzate in loco nel 1865; frutto della fusione di precedenti due campane di più grandi dimensioni. Ora, dopo i lavori, hanno riacquistato anche l’intonazione perfetta e risuonano nelle note di sol –fa – e Mib (bemolle).

La popolazione è molto affezionata alla campana più piccola in quando è dedicata al Beato Ercolano.

Quella sulle campane è stata una operazione che si era resa necessaria e che è stata anche costosa.

Alle campane sono state aggiunti anche i braccioli per permettere ai campanari di suonarle a mano secondo tradizione e chissà se per la festa di San Giovanni i Pievarini non riascolteranno l’antico suono delle loro campane come da tradizione