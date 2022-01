SONO STATI PIANTUMATI IN PIZZORNE GLI ABETI DI NATALE

L’assessore Del Chiaro: “Utilizziamo alberi veri e non di plastica per il Natale”

SONO STATI PIANTUMATI IN PIZZORNE GLI ABETI DI NATALE

Operazione svolta dal Comune in collaborazione con il Consorzio Forestale di Villa Basilica

Sono stati piantati in Pizzorne, in località Pietra Petrusa, gli alberi di Natale che i cittadini hanno portato nei giorni scorsi al punto di raccolta (area verde dietro il municipio) messo a disposizione dall’amministrazione Menesini. Ad occuparsi della piantumazione è stato l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro, in collaborazione con il Consorzio Forestale di Villa Basilica rappresentato da Mirco Del Carlo e intervenuto con le ditte RM Legnami e la cooperativa Pozzuolo, ed è stata scelta quella zona per la messa a dimora perché è un’area in cui, in passato, una tempesta di vento aveva abbattuto proprio degli abeti.

“Ringrazio il Consorzio Forestale di Villa Basilica per la proficua collaborazione – dice l’assessore Del Chiaro –. E ringrazio i cittadini di Capannori che hanno aderito, dimostrando sensibilità e attenzione verso gli alberi, che possiamo definire veri e propri amici degli esseri umani vista l’importanza che hanno nella lotta al cambiamento climatico. Mi auguro che questa opportunità spinga sempre più persone a utilizzare alberi veri e non di plastica per il Natale, sapendo che poi ci pensa il Comune a piantarli in una zona appropriata e a farli continuare a vivere. Se tutti facciamo la nostra parte, possiamo contribuire alla salvaguardia dell’ambiente”.