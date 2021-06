SONO STATE ACCESE LE NUOVI LUCI LUNGO IL PESCIA

MORELLI “ OTTIMO EFFETTO, TUTTI CONTENTI”

Ha fatto un grande effetto e unanimi consensi vedere le nuove luci sul viale Forti e zone limitrofe a Pescia, lungo il fiume. I nuovi pali, decisamente molto belli anche sotto il profilo estetico, sono stati collocati in questi giorni e alle 22 di giovedì 24 giugno 2021 sono state accese le luci a led per la prima volta.

“Giustamente i cittadini stanno apprezzando molto le prime ore di accensione delle nuove luci e i nuovi impianti – sottolinea Aldo Morelli, assessore ai lavori pubblici del comune di Pescia- che valorizzano al meglio la bellezza del lungofiume e il centro storico della città. In ogni caso non ci fermiamo e il nuovo progetto che ci è stato finanziato ci permetterà di intervenire in altre zone del territorio comunale”.

Questa operazione di efficientamento energetico è partita da oltre un mese, grazie al fatto che il comune di Pescia ha ottenuto il contributo di un bando ministeriale, con 90mila euro finalizzati appunto alla sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti. A questo va aggiunto, come diceva Morelli, un importante finanziamento di 180mila euro ottenuto dal comune di Pescia e che riguarderà l’illuminazione di tutta la zona di Pietrabuona, lungo la strada provinciale e la zona di Porta Fiorentina, fino all’intersezione con via della Pace e viale Europa, fino al ponte.