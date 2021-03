sono spariti i documenti della cava Fornace

Quanto avviene in merito alla questione della discarica Fornace si ammanta di mistero. Lo sostiene Rosario Brillante di Sinistra Civica Ecologista che interviene sulla scomparsa delle comunicazioni e degli atti ufficiali che dal Comune di Pietrasanta dovrebbero essere stati inoltrati alla Regione Toscana.

L’assessore Monni avrebbe dichiarato che il Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti non ha ricevuto nessuna richiesta di Revi sione della procedura AIA. “ Sono state inviate Pec? Così avevo letto più volte sulla stampa e sui social. Bene, se il Sindaco di Pietrasanta ha prodotto un’atto di esercizio di una funzione prevista per legge nelle giuste modalità ne dia pubblica evidenza con chiara indicazione di data, destinatari, protocollo di inoltro, protocollo di accettazione. E si invitino gli uffici pubblici di competenza, sia di inoltro che di ricezione, a pubbliche dichiarazioni e assunzione di responsabilità. La vicenda della discarica – continua Rosario Brillante – assume troppo spesso i connotati della mortificazione dei Comitati impegnati sul territorio e questo è inaccettabile. Siccome atti ufficiali, correttamente inoltrati ai legittimi uffici competenti, non possono sparire nel nulla è legittimo che chi deve ne renda conto.”

Non tutti i mali vengono talvolta per nuocere. Questo può diventare il momento – conclude Brillante – di concludere il defaticante gioco a nascondino degli ultimi mesi e scoprire le carte. Le istituzioni hanno l’obbligo di garantire trasparenza.”

