Sono pochi i precedenti in Italia e forse nessuno in Toscana. Un carro di Carnevale accessibile anche per i bambini con disabilità motorie. Succede a Porcari in Provincia di Lucca, dove l’Associazione Happy Porcari, organizzatrice della 42° edizione del Carnovale Porcarese, al via il 24 Aprile, ha installato un sollevatore elettrico certificato, al fine di accogliere su uno dei propri carri allegorici fino a due sedie a rotelle contemporaneamente. Sarà dunque una festa per tutti i bimbi, un Carnovale GREEN ed INCLUSIVO. Sotto rimettiamo alcuni link che possono essere utili, si tratta di video delle passate edizioni ed alcune videointerviste uscite sulla stampa on line in questi giorni. Inseriamo anche il profilo Facebook del Carnovale Porcarese, dove possono essere reperite immagini. In allegato è disponibile un file con alcune info sulla manifestazione ed i nostri contatti e le locandine dell’evento. https://www.luccaindiretta.it/video/il-carnovale-porcarese-sfida-la-primavera-rush-finale-per-i-carri/ https://www.facebook.com/ilcarnovaleporcarese/photos https://www.youtube.com/watch?v=cyOdNR3THLs