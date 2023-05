Sono partite le iscrizioni a Pescia per mensa, trasporto e asilo nido

Grossi “In particolare per il servizio mensa sono previste importanti novità, contenute nel documento di indirizzo”

Come ogni anno, si sono aperte le iscrizioni ai servizi a domanda individuale del comune di Pescia, con importanti novità. Quella più rilevante riguarda sicuramente il servizio mensa, che sarà oggetto di una profonda trasformazione, come approvato nel documento di indirizzo della nuova gara di appalto dalla giunta municipale presieduta da Oreste Giurlani, su presentazione dell’assessore alla pubblica istruzione Fiorella Grossi.

Fra i punti principali delle indicazioni importanti che la giunta vuole dare alla nuova gara e che saranno quindi applicati a partire dalla riapertura dell’anno scolastico : allestimento nei refettori di cucinotti utili alla cottura in loco della pasta e del primo piatto; allestimento nei refettori di “boccioni di acqua potabile” che la ditta dovrà via via sostituire in linea con il tema “plastic free” e in sicurezza con la garanzia di acqua sempre gradevole al gusto; recupero delle eccedenze alimentari; verrà premiato l’approvvigionamento di prodotti da soggetti che gestiscono beni sequestrati o confiscati (legge 109/1996) e i prodotti del commercio equo-solidale allestimento di pannelli fonoassorbenti nei refettori al fine di abbassare al massimo l’impatto acustico durante il servizio; ricerca della migliore qualità perseguibile delle derrate alimentari e delle merci, come ad esempio prodotti biologici, a chilometro utile, DOC, DOP, IGP e via dicendo; un programma di educazione alimentare indirizzato alle famiglie con figli utenti del servizio; pasta differenziata per i bambini da 3 a 6 anni, massima attenzione alle linee ministeriali di prevenzione da soffocamento da cibo, specialmente per i più piccoli.

“Abbiamo cercato di mettere in pratica tutti i suggerimenti e le richieste che ci sono giunte direttamente e grazie al lavori delle commissioni mensa- spiega Fiorella Grossi- nell’ottica di un costante miglioramento del servizio che è molto importante per l’offerta scolastica del territorio. Il nostro documento di indirizzo contiene elementi che, se applicati, permetteranno un salto di qualità nelle nostre mense. Insieme a questo, stiamo lavorando intensamente per il servizio estivo dei centri per i ragazzi, un altro servizio molto atteso dalle famiglie”.

Per quanto riguarda il quadro complessivo dei servizi a domanda individuale : Da giovedì 27 aprile a domenica 21 maggio 2023 compreso, sono aperte le iscrizioni al servizio d’ Infanzia presso l’Asilo Nido Comunale “Il Cucciolo”, per l’anno educativo 2023/2024, mentrele iscrizioni al servizio mensa verranno accolte dal 27 aprile 2023 fino alla fine dell’anno scolastico, sarà anche possibile effettuare le iscrizioni al servizio trasporto dal 27 aprile al 12 giugno 2023 compresi.

Le iscrizioni sono on line e il link per le iscrizioni si trova nella sezione “nuove notizie” del sito del comune di Pescia, ma c’è la massima disponibilità a dare informazioni a tutti coloro che ne avranno bisogno.

Per l’ asilo nido il numero telefonico di riferimento è lo 0572 492328, l’ e-mail è pubblica.istruzione@comune. pescia.pt.it