Sono le giornate più calde dell’estate…

ecco una ricetta per un fine cena rinfrescante e digestivo:

Sorbetto di limone senza gelatiera.

Preparare uno sciroppo facendo bollire per 10 minuti

200 gr. di zucchero in mezzo litro di acqua.

Versarlo poi in una terrina di vetro resistente

al ghiaccio e farlo raffreddare.

Aggiungere il succo di 5-6 limoni e mettere nel congelatore.

Quando il tutto comincia ad addensarsi, unire allo sciroppo una chiara d’uovo sbattuta a neve ben ferma, e mescolare con un cucchiaio, delicatamente, girando da sotto in su.

Rimettere la terrina nel congelatore e rimescolare

ancora una volta dopo circa un’ora…

Il sorbetto sarà pronto appena si sarà di nuovo addensato.