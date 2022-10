Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra Via Azzi, Via Fabrizi e Via Pascoli.

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra Via Azzi, Via Fabrizi e Via Pascoli. Per completare il lavoro e garantire la sicurezza dei pedoni sarà realizzato un marciapiede all’incrocio tra Via Azzi e Via Fabrizi. Al fine di evitare disagi al traffico, all’ingresso e uscita delle scuole e per accelerare i tempi di realizzazione la ditta incaricata sta lavorando in orario notturno e nei giorni festivi.