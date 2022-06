Sono in corso le operazioni di recupero di un ciclista caduto mentre percorreva una zona boschiva

Sono in corso le operazioni di recupero di un ciclista caduto mentre percorreva una zona boschiva con la propria mountain bike tra il comune di Montale e la strada provinciale Pistoia Riola. Squadra VVF allertata dalla CO 118 sta intervenendo con due veicoli fuori strada e attrezzature idonee al recupero del ferito per poi successivamente consegnarlo all’equipaggio sanitario posto più a valle con ambulanza dedicata.