SONO IN ARRIVO I SOLDI PER LE STRADE

MARIO PUPPA – Siamo sulla “buona strada”.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha raggiunto l’intesa sul decreto che assegna i 300 milioni di euro previsti dal Fondo complementare al PNRR per la manutenzione straordinaria delle #strade delle #areeinterne.

Il decreto assegna ben 15,5 milioni di euro alle strade della nostra Regione Toscana.

Nello specifico per la #Garfagnana #Lunigiana #MediavalledelSerchio e #appenninopistoiese sono previsti interventi di manutenzione stradale per ben 6

milioni 595 mila euro