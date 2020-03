Sono circa 7mila le domande di #deroga al blocco della produzione inviate alle Prefetture dalle aziende toscane

Dalida Angelini (Cgil Toscana): “Sono tante, troppe. E troppe sono le aziende che fanno finta di non capire che il #coronavirus si combatte riducendo al limite del possibile le occasioni di #contatto, sono troppi gli imprenditori che per non perdere un vantaggio competitivo passano sopra alla #sicurezza dei lavoratori, dei loro familiari e di tutti, loro compresi”