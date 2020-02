Sono circa 10 giorni che è chiusa per lavori la “palestra” presso le scuole medie ed in uso anche dagli alunni delle elementari.

Questo fatto lascia sicuramente perplessi, considerando che sono trascorsi appena due anni e mezzo dall’intervento di adeguamento alla normativa antisismica, costato un milione e settecentotrentaquattro mila €uro (1.734.000€).

Peraltro, proprio la “palestra” è stato oggetto di interventi sia con “controventatura della copertura a volte della palestra con elementi metallici” sia con “aumento delle dimensioni dei maschi murari adiacenti” che, infatti, ne hanno ulteriormente ridotto le dimensioni. Tant’è che non si può propriamente definire “palestra”, essendo sottodimensionata. E giusto ieri abbiamo appreso che nemmeno la scuola elementare, i cui lavori di ristrutturazione sono ancora in fase di conclusione, contrariamente a quanto sbandierato in campagna elettorale, sarà dotata di una palestra, ma soltanto di un’aula polifunzionale. In pratica, l’amministrazione Andreuccetti ha speso circa 4 milioni di soldi pubblici per ristrutturare 2 scuole senza riuscire a dotarne nessuna di una palestra! E’ sicuramente inutile sbandierare ai quattro venti slogan tipo “la scuola al centro” se poi si impedisce agli alunni di elementari e medie di effettuare le già poche ore di attività motoria in un ambiente adeguato.

Per quanto riguarda la momentanea (speriamo!) chiusura della stanza adibita a palestra presso le scuole medie, quindi, gradiremmo che il sindaco illustrasse alla cittadinanza la problematica che attualmente ne impedisce l’utilizzo. Una chiusura così repentina e prolungata, infatti, non fa pensare ad un intervento di ordinaria manutenzione che, del resto, poteva essere fatto durante le vacanze di Natale. Tra l’altro non è la prima volta che il parzialmente rinnovato edificio delle scuole medie manifesta problemi in seguito all’intervento di adeguamento a cui è stato sottoposto. Ricordiamo che appena qualche mese fa s’è verificato lo scoperchiamento del tetto in alcuni punti e che sono già state segnalate infiltrazioni di acqua!