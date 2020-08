Sono ben 334 i test sierologici fatti tra venerdì e sabato sera nell’ambito dell’iniziativa Movida Si…cura.

In totale sono stati 9 i soggetti per i quali il test ha rilevato la presenza del virus e che dovranno fare il tampone per verificare se l’infezione è attiva oppure no.

In entrambe le serate una fila costante ma sempre ordinata ha dimostrato che, almeno a Lucca, la voglia di divertirsi fa il paio con un grande senso di responsabilità verso se stessi e verso gli altri.

L’approccio giusto per affrontare i mesi che abbiamo di fronte – soprattutto con la riapertura delle scuole – e vincere tutti insieme questa battaglia decisiva.

francesco raspini