Sono aperte le iscrizioni per i Nidi Madre Maria e Moscardino, domande entro il 30 Novembre 2021

Si informa che sono aperte le iscrizioni per i Nidi Madre Maria che accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi e Moscardino che accoglie bambini dai 6 ai 36 mesi, relative alla formazione di una graduatoria per gli inserimenti di Gennaio / Febbraio 2022.



Gli interessati possono presentare domanda rivolgendosi all’Ufficio Scuola presso il Comune di Forte dei Marmi aperto il lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:30, previo appuntamento telefonico allo 0584/280237;

in alternativa scaricando il modulo sul sito del Comune di Forte dei Marmi www.comune.fortedeimarmi.lu.it e presentandolo all’ufficio Protocollo del Comune tutti i Giorni dalle ore 09:00 alle ore 12:30 nel periodo che va dal 1 al 30 Novembre 2021 o inoltrando la domanda mezzo PEC all’indirizzo protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it. Si precisa che le domande pervenute seguiranno sia l’ordine di arrivo che i criteri di priorità, espressamente elencati nel regolamento e riguarderanno la copertura dei posti che si renderanno disponibili per l’anno educativo 2021/2022, salva la possibilità da parte dell’Ente di rimodulazione dell’offerta, previa accurata valutazione dell’andamento della curva epidemiologica e delle eventuali ulteriori prescrizioni governative in materia di COVID-19