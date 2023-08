TORNEO DI BRISCOLA “INTELLIGENTE”

LA RIVINCITA

Mercoledì 9 Agosto Ore 21

Piazza S. Bernardino Camaiore

Sono aperte le iscrizioni

Dopo il successo di Giovedi 27 luglio, torna in piazza San Bernardino a Camaiore il torneo di Briscola Intelligente. La Rivincita. Presso il Bar Celero di Camaiore, sono aperte le iscrizioni. E’ un normale torneo di briscola, ma si chiama intelligente perché il ricavato sarà devoluto in beneficenza per la ricerca sulle malattie del cervello. E’ organizzato dall’ARNO, Associazione Ricerca Neurologica presieduta da Gianfranco Antognoli con la direzione scientifica del professore Ubaldo Bonuccelli. Si gioca in piazza San Bernardino a Camaiore Mercoledi 9 agosto alle ore 21. Il torneo è inserito nel programma de La Via dell’Arte ed è realizzato in collaborazione con Centro Commerciale Naturale di Camaiore. Ricchi sono i premi. Alla coppia prima classificata andranno due orologi offerti da Oreficeria Tabarrani, ai secondi due grandi bistecche offerte da Macelleria Bisteccheria Alan e dalla Macelleria Fabrizio Vecoli. Per i terzi classificati 2 cesti di prodotti tipici offerti da Antica Norcineria Podere la Pianacce dei Bellandi. Poi ci sono i premi speciali. Per la coppia più giovane 2 capi di abbigliamento offerti dai negozi Gentlemen o Dean. Per quella più anziana due cesti salutistici offerti dalla Farmacia Conti. L’ARNO (Associazione Ricerca Neurologica) ringrazia la Ferramenta Pardini Giovanni di Camaiore per la fornitura di tavoli e sedie. Info 348 3318870