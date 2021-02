Sono ancora in corso le operazioni di recupero della salma del ragazzo caduto ieri

Sono ancora in corso le operazioni di recupero della salma del ragazzo caduto ieri mentre assieme a parenti ed amici stava salendo al monte Marmagna (1.852 m.),

sull’ Appennino Parmense, al confine tra le provincie di Parma e Massa Carrara. La caduta è avvenuta non distante dal luogo dove un altro escursionista perse la vita circa due settimane fa. Il giovane escursionista è scivolato nel tentativo di superare un canale durante la fase di ascesa.

Le squadre emiliane e toscane si sono messe in azione nel pomeriggio di Sabato e anche questa volta le condizioni meteo (forte vento di ricaduta) non hanno permesso agli elicotteri di portare le squadre in quota. Da questa mattina le operazioni di recupero hanno coinvolto l’elisoccorso Pegaso che però ha dovuto lottare contro un forte vento.

La salma verrà quindi recuperata esclusivamente con l’ausilio dei tecnici del Soccorso Alpino da terra anche se i tentativi tramite elicottero continueranno cercando di sfruttare un miglioramento delle condizioni del vento.