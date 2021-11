Son ben 8 gli impianti sportivi della provincia di Lucca finanziati dalla Regione Toscana.

700 mila euro che ne permetteranno il recupero funzionale, la ristrutturazione, la messa a norma e la manutenzione straordinaria.

La Regione continua a supportare le amministrazioni comunali per recuperare queste strutture permettendo, soprattutto ai giovani, di avere a disposizione strutture moderne e funzionali.

Un grazie soprattutto al presidente Eugenio Giani che ha voluto quintuplicare gli investimenti per l’impiantistica sportiva e che ha già dichiarato di voler continuare a finanziare i progetti che non hanno avuto accesso alle risorse su questo bando nei prossimi anni.

Ecco i progetti finanziati:

Comune #Capannori – campo sportivo di Pieve San Paolo – € 13.285

Comune #Gallicano – polo turistico impianti sportivi -piscina comunale – € 53.200

Comune #FortedeiMarmi – campo sportivo Aliboni – € 265.710

Comune #Minucciano – impianti sportivi Gramolazzo – € 15.885

Comune #Molazzana – campo sportivo – € 210.354

Comune #Porcari – pista di pattinaggio e parco giochi Rughi – € 32.762

Comune #SillanoGiuncugnano – palestra comunale – € 50.485

Comune #VillaCollemandina – impianto sportivo comunale loc. Piane – € 39

