SOMMELIER FISAR! – Inizia il nuovo corso di Primo Livello:

Segui la tua passione!

Inizia il nuovo corso di Primo Livello: un percorso di 13 lezioni durante il quale docenti accreditati ti faranno scoprire tutti i segreti del vino, della viticoltura, dell’enologia e dell’abbinamento, inoltre ad ogni lezione potrai degustare i vini migliori!

Le date:

– ̀ . – presentazione del Corso c/o Hotel Hambros, via Pesciatina 197, Lunata (LU) – (la partecipazione è gratuita e non impegnativa)

– ̀ . – inizio Corso I° Livello c/o Hotel Hambros, via Pesciatina 197, Lunata (LU)

Per info e prenotazioni:

338 9354752 – Delegato

info@fisarlucca.it

www.fisarlucca.it

Necessario Green-Pass