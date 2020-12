Solidarietà: domani le Mascherine Tricolori in piazza per le famiglie colpite dalla crisi

Lucca, 11 dicembre – Le Mascherine Tricolori tornano in piazza per una raccolta di aiuti per le famiglie maggiormente colpite dalla crisi. L’appuntamento è sabato 12 dicembre alle 16:30 in Piazza Napoleone.

“La crisi attuale causata dall’emergenza sanitaria – si legge nel comunicato – ha colpito molte categorie e di conseguenza moltissime famiglie. Le voci inascoltate dal governo, che continua a gestire l’emergenza in modo inadeguato, non sono solo quelle del mondo economico: dei commercianti, delle partite iva, dei lavoratori senza più una garanzia economica. Sono anche quelle delle famiglie che si trovano senza le entrate necessarie per sopravvivere”.

“Le Mascherine Tricolori – continua il comunicato – da maggio scendono in piazza per responsabilizzare il governo e chiedere misure adeguate al sostegno di chi viene colpito dalla crisi. In attesa dei ristori del governo, che ancora una volta si prospettano come una misura insufficiente per risolvere i problemi creati dall’emergenza sanitaria, viene organizzato un gesto concreto di solidarietà. Chi parteciperà alla manifestazione potrà portare aiuti alimentari (a lunga conservazione) che verranno donati a famiglie in difficoltà economica”.