Solidarietà del Consiglio comunale di Lucca all’Associazione “Il Mondo che Vorrei” dopo la sentenza della Corte di Cassazione sulla strage ferroviaria di Viareggio

Il Consiglio comunale di Lucca, nella sua interezza, ha voluto esprimere all’Associazione “Il Mondo che Vorrei” la totale ed assoluta solidarietà e vicinanza, umana e istituzionale, in questo momento buio di rabbia, di tristezza e delusione. Abbiamo ascoltato il presidente Marco Piagentini usare parole accorate e raccontare le sensazioni alla lettura del dispositivo della Corte di Cassazione che, dopo oltre 11 anni, dichiara prescritti i reati di omicidio colposo per la morte di 32 persone innocenti.

Abbiamo però anche sentito l’energia, intatta e forse accresciuta, per andare avanti. Nella convinzione che quello che l’Associazione fa è a servizio della giustizia, mancata in troppe tragedie italiane, e a favore della prevenzione per evitare il ripetersi di eventi così gravi.

Il ricordo delle 32 vittime, continuerà senza sosta, per dimostrare che “Il Mondo che Vorrei” non è solo un nome ma un programma di azioni, a tutti i livelli, perché mai più nessuno debba vivere il dramma infinito e doloroso com’è quello sofferto da parenti e amici delle vittime. Come Consiglio comunale abbiamo confermato anche la nostra totale disponibilità a supporto delle loro iniziative e, nella prossima seduta, si terrà un ricordo delle 32 persone scomparse. Mai più …