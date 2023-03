Solidarietà, a Lucca “la guerra più lunga del mondo” del popolo Karen raccontata dai volontari e le loro fotografie

LUCCA – La città di Lucca ospita la solidarietà. Dal 10 al 12 marzo presso la Casa del Boia di via dei Bacchettoni avrà luogo la mostra fotografica dedicata alle missioni ed ai progetti solidali della Onlus Solidarité Identités.

Negli scatti dei reporter Filippo Castaldini ed Alberto Palladino, entrambi volontari dell’associazione, rivive la lotta di un popolo per la difesa della propria identità e per il diritto a non emigrare abbandonando la terra d’origine.

La mostra illustra con la forza della fotografia la tragedia e la dignità del Popolo Karen tutt’oggi oppresso e massacrato dalla dittatura militare birmana, coinvolto in quella che è definita “la guerra più lunga del mondo”, iniziata nel 1949.

Nell’evento principale della kermesse che si terrà sabato 11 marzo interverrà anche Franco Nerozzi, giornalista, inviato di guerra e storico cooperante umanitario da più di vent’anni impegnato nello sviluppo di azioni solidariste al fianco dei popoli liberi, che inaugurerà il focus tematico sull’emergenza umanitaria in atto nei territori coperti dai volontari dell’associazione Popoli onlus da lui stesso fondata.