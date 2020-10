Sold out per il concerto dell’Orchestra Giovanile Toscana

omaggio a Beethoven per i 250 anni dalla nascita

Domenica 4 ottobre ore 21.00 Chiesa San Francesco Vittoria Apuana

L’Orchestra Giovanile Toscana, diretta da Matteo Chimenti, con la partecipazione del pianoforte di Maria Giulia Lari e del violino di Chiara Mura, chiude l’edizione 2020 della rassegna Sentieri Musicali, promossa da Villa Bertelli a Forte dei Marmi nell’ambito de L’altra Villa. L’appuntamento è per domenica 4 ottobre alle 21.00 nella chiesa di San Francesco a Vittoria Apuana. Per l’occasione, in un concerto sold out, i sessanta professori dell’Orchestra renderanno omaggio a Ludwig van Beethoven, nel 250° anniversario dalla nascita, con musiche dal Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 in mib maggiore op. 72 “Imperatore” – Allegro Romanza per violino e orchestra n. 2 in fa maggiore op. 50 Sinfonia n. 5 in do minore op. 67.