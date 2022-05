‘SOLD OUT’ PER I PRIMI DUE FINE SETTIMANA DI ‘VIVI CAPANNORI’

‘SOLD OUT’ PER I PRIMI DUE FINE SETTIMANA DI ‘VIVI CAPANNORI’: QUASI 200 PERSONE ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE DEL TERRITORIO

Il prossimo appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 maggio

Hanno fatto registrare il ‘sold out’ i primi due fine settimana, con otto uscite sul territorio’, della manifestazione ‘Vivi Capannori’ promossa dall’amministrazione comunale per dare la possibilità a cittadini e turisti di scoprire le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e architettoniche di Capannori, valorizzando il turismo di prossimità. Sono quasi 200 infatti, le persone che durante gli week end del 30 aprile e 1° maggio e del 7-8 maggio hanno partecipato a questa iniziativa alla scoperta di alcuni dei luoghi più significativi e suggestivi di Capannori.

“Siamo molto soddisfatti dell’alta partecipazione registrata per i primi due week end di questa manifestazione, con il tutto esaurito per la totalità delle visite in programma, – afferma l’assessore al turismo, Lucia Micheli-. Siamo di fronte ad un numero di presenze certamente superiore rispetto alle passate edizioni, a dimostrazione che ‘Vivi Capannori’ è una manifestazione che sta crescendo e che sta intercettando l’interesse della cittadinanza e dei visitatori a scoprire quanto di più bello c’è a Capannori con la guida di esperti. Invitiamo cittadini e turisti ad iscriversi ai prossimi appuntamenti dell’iniziativa che propongono uscite sul territorio di grande interesse”.

‘Vivi Capannori’, che andrà avanti fino al 2 giugno, prevede visite ed escursioni di gruppo, con servizio gratuito di guida turistica e ambientale, ad alcuni dei luoghi più significativi del territorio comunale, e dà la possibilità di partecipare a degustazioni e aperitivi presso alcune strutture di ristorazione e bar segnalandolo al momento della prenotazione delle visite. Le prossime visite sono in programma sabato 14 e domenica 15 maggio: per la zona nord con partenza alle ore 15.00 sono in programma un’escursione tra i sentieri del nord con guida ambientale e una visita alla Cantina della Fattoria di Fubbiano e degustazione di prodotti locali. Per informazioni e prenotazioni è necessario rivolgersi a Officina Natura tel. 338 790 1829, officinanatura@gmail.com. Per la zona sud sempre con partenza alle ore 15.00: sono in programma una visita all’Acquedotto del Nottolini e alle Parole D’Oro e una visita all’azienda agricola Bio Pierotti con guida turistica. Possibilità di degustazione di prodotti tipici al Bar Corte Caffè. Per informazioni e prenotazioni è necessario rivolgersi a Turislucca, tel 348 3828294, turislucca@turislucca.com .

Di seguito il programma dei successivi appuntamenti:

Giovedì 19 maggio – Zona centro, ore 15.00: Escursione sulla Via Francigena storica di Capannori, visita al Labirinto del Pellegrino e della mostra temporanea al Museo Athena con guida ambientale e praticabile con Joelette. Degustazione di prodotti tipici all’Ostello La Salana. Informazioni e prenotazioni G.R. Toscana Outdoor tel 371 5821381, g.r.toscanaoutdoor@gmail.com . Per la Joelette associazione Sentieri di Felicità tel. 339 4830840.

Sabato 21 e domenica 22 maggio – Zona nord, ore 15.00: Visita al parco e all’interno di Villa Mansi con guida turistica 5 euro (entrata obbligatoria). Degustazione di prodotti locali all’Agriturismo ‘La Chiusa di Nanni’. Informazioni e prenotazioni Turislucca, tel 348 3828294, turislucca@turislucca.com . Zona sud ore 15.00: Visita al Borgo delle Camelie con guida ambientale. Degustazione di prodotti locali biologici all’Agriturismo ‘Alle Camelie”: Informazioni e prenotazioni G.R. Toscana Outdoor tel 371 5821381, g.r.toscanaoutdoor@gmail.com .

Sabato 28 e domenica 29 maggio – Zona nord, ore 10.00 : Visita al parco di Villa Grabau con guida turistica 5 euro (entrata obbligatoria). Degustazione di prodotti tipici al Ristorante ‘La Fraga’. Informazioni e prenotazioni ‘La Giunchiglia tel 0583 341612, info @lagiunchiglia.net. Zona sud, ore 15.00: Visita alla Badia di Cantignano (ingresso gratuito) Tenuta dello Scompiglio con guida turistica 3 euro (entrata obbligatoria). Degustazione di prodotti locali a ‘La Cucina dello Scompiglio’. Domenica 29 maggio praticabile in Joelette. Informazioni e prenotazioni: 28 maggio Turislucca, tel 348 3828294, turislucca@turislucca.com, 29 maggio Lucca Info & Guide 345 0224989, luccaguide@gmail.com . Per Joelette associazione Aeliante 329 4931989.

Giovedì 2 giugno: Zona nord ore 10.00 e ore 15.00: Visita al parco di Villa Torrigiani con guida turistica (entrata obbligatoria) 10 euro per i non residenti a Capannori e 8 euro per i residenti.Visita di Villa Maionchi, della cantina e degustazione di prodotti locali alla Fattoria Maionchi. Informazioni e prenotazioni ‘La Giunchiglia’ tel. 0583/341612 info@lagiunchiglia.net . Zona sud ore 10.00 e ore 15.00: Visita al Lago della Gherardesca con guida ambientale. Degustazione di prodotti tipici a ‘Il Giardinetto’. Informazioni e prenotazioni Officina Natura 333 5399917 offficinanatura@gmail.com.

La visita alle ville prevede il costo del solo biglietto di ingresso. Le degustazioni (facoltative) hanno il costo di 10 euro. La prenotazione alle visite è obbligatoria ai contatti indicati per ogni evento. Per informazioni: Ufficio Promozione del Territorio Comune di Capannori – tel. 0583 428588; promozione.territorio@comune. capannori.lu.it