SOLD OUT ALLA PRIMA DI NOTTURNO, IL CORTOMETRAGGIO DI EMANUEL NENCIONI

Sabato 16 ottobre, alle ore 21, il regista lucchese Emanuel Nencioni, titolare della Zerocinqueottotre Cineproduzioni, in collaborazione con la FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) presenterà Notturno, il suo ultimo cortometraggio presso l’auditorium Vincenzo da Massa Carrara a Porcari (Lucca).

Il progetto, patrocinato dal Comune di Lucca attraverso il sostegno del settore dipartimentale Promozione del Territorio, Sport e Turismo, e dal comune di Porcari, è stato realizzato grazie anche al contributo di due prestigiose aziende toscane: Teleriviera Srl e Kontatto Impianti Tecnologici. La serata sarà condotta da Lucia Salvetti che avrà anche il compito di illustrare le fasi del progetto di Nencioni rivelandone lo scopo principale. “E’ un lavoro che prende spunto da una storia vera” dice il regista “con un messaggio forte al suo interno che vorrei arrivasse al pubblico come una carezza artistica.”

Notturno è un film sull’amore, un amore totale e profondo che non conosce ostacoli né limiti: quello di una madre verso una figlia. Sentimento che non resta confinato nel rapporto tra i due personaggi principali bensì, cullato dalle note di un Notturno di Chopin, come una barchetta sopra le onde del mare, si espande e raggiunge lo spettatore, colpendolo proprio al centro della sua più profonda affettività. Non tutti siamo madri o padri, ma tutti siamo, o siamo stati, figli, e proprio per questo non possiamo non emozionarci vedendo il corto di Emanuel Nencioni e percependo tutta la forza di un legame straordinario e potente che appartiene a ognuno di noi. Senza bisogno di lunghi tempi narrativi, senza ricorrere a effetti strabilianti o scene crude, ma con frammenti di immagini precise e ben costruite, Nencioni ci narra la sua delicata e dolce visione di un amore universale.

Preziose le parole di Fabio Annunziata, editor della tv massese Teleriviera:“Ho conosciuto Emanuel anni fa, iniziando una collaborazione che ha sempre dato grandi soddisfazioni. Quando mi ha proposto di co-produrre Notturno non ci ho pensato due volte. Ripongo molta fiducia sia in lui che in Michela Nardi che cura la fotografia dei suoi lavori.”

Fabio Riccomini, di Kontatto, l’altra azienda co-produttrice del film, si è detto entusiasta del progetto: “Non vedo l’ora di vedere la proiezione al cinema. La sceneggiatura mi ha affascinato sin dall’inizio e so che Emanuel è bravo a raccontare attraverso le immagini. E’ la mia prima vera produzione, sono emozionato”

In anteprima il film è stato visto dal Presidente del Narconon Sud Europa, Ugo Ferrando, che ha usato parole toccanti: “Le emozioni sono roba dura se non le metti su di un piatto d’oro che possa prenderle dal fondo dell’anima e presentarle come opere artistiche. Un Notturno di Chopin è la colonna sonora, e il titolo, di questo breve film di Emanuel Nencioni dove immagini sincere riescono a farci sopportare un dramma ancor più struggente perché non detto. Nonostante tutte queste accortezze, però, lacrime d’oro sgorgano dal cuore di chi ascolta/guarda Notturno. Che dire: il nuovo lavoro di Emanuel è bellissimo!”

Il regista tiene a sottolineare l’importanza del lavoro di squadra realizzato dal cast artistico e da quello tecnico, e che è alla base di ogni produzione di successo. “Patrizia Lazzari (che interpreta Claudia) e Ginevra Picchi (che interpreta Giulia) sono state perfette nei rispettivi ruoli di madre e figlia, così come Benedetta Giuntini che ha dato corpo a una mamma curiosa e chiacchierona. Patrizia è stata una piacevole conferma; veder prendere forma, sul set, al personaggio che avevo sceneggiato proprio pensando a lei, mi ha emozionato profondamente. Ginevra, una bambina di nove anni, alla sua prima esperienza sul grande schermo, è stata una grandissima scoperta. La sua estrema sensibilità e spontaneità, ha aumentato di molto il valore di tutto il lavoro.”

Il resto della troupe di Notturno è composto da Michela Nardi, da pochi mesi moglie di Emanuel Nencioni e direttrice della fotografia, la loro figlia di sette anni Matilde Nencioni, Vasco e Tiara

Ricci, Lucia Salvetti, Mariana Giurlani, Lorella Scatena, Daniela Pantrini, Federica Simonetti, Alice Baldassarri.

Notturno è stato selezionato per il Montecatini International Short Film Festival 2021, che si svolgerà dal 23 al 28 di ottobre nella cittadina toscana, ed è già iscritto ad alcune delle più importati rassegne nazionali e internazionali di cortometraggi.