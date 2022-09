Solaio in festa per gli antichi lavatoi

Con una piccola festa genuina e piena di entusiasmo, venerdì pomeriggio, il borgo di Solaio ha salutato il restauro delle “pozze” lungo via Fondicacce, rimesse a nuovo grazie al lavoro di squadra fra Comune, contrada Antichi Feudi e alcune aziende del territorio.

“Qualche mese fa – ricordano il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – ci contatta il presidente Gianfranco Biagi, parlandoci di questa bella struttura dimenticata e della volontà di recuperarla. Non solo, ci anticipa di aver già individuato chi, materialmente, può occuparsi degli interventi e chiede il nostro supporto”. Seguono alcuni incontri fra amministrazione comunale, lo stesso Biagi e Marco Rivieri (che ha capitanato la parte operativa del progetto) per concordare le cose da fare: il tetto, che non esisteva più; la pavimentazione dei circa 20 metri quadrati della struttura; le due vasche, da impermeabilizzare e rivestire; l’impianto di illuminazione e varie operazioni di pulizia da muschi e rampicanti, incluse quelle sulla vecchia panchina, lasciata in loco e ridipinta di rosso come messaggio contro la violenza sulle donne.

“Abbiamo coinvolto aziende convenzionate con il nostro Comune, per la fornitura dei materiali – proseguono Giovannetti e Marcucci – sostenendo le spese per il loro acquisto ma, l’applauso più grande, va fatto a tutti coloro che hanno dedicato un po’ del loro tempo, ogni giorno, a ricostruire questo piccolo angolo di storia”. Festeggiato con una cerimonia ufficiale e il canonico taglio del nastro proprio a significare il valore, inestimabile, “di una volontà concreta e propositiva – ha voluto sottolineare il sindaco alla comunità di Solaio, riunita davanti alle rinnovate pozze – nata da voi cittadini e che, come amministratori, non potevamo non cogliere al volo e supportare. Nell’auspicio che questo vostro percorso sia di esempio, non solo per contribuire al decoro del nostro territorio con interventi mirati ma, soprattutto, per dimostrare quanto si può fare, insieme, nel reciproco rispetto e collaborazione”.