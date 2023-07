“Sogni attraversati” Chiude questo sabato 8 luglio

“Sogni attraversati” Chiude questo sabato 8 luglio



la personale con la nuova produzione di Gianfalco Masini ad Olio su tavola, Art gallery & restaurant

Ingresso libero

Lucca, 5 luglio 2023 – Chiude questo sabato 8 luglio 2023 la mostra personale di Gianfalco Masini “Sogni attraversati” alla Olio su tavola, Art gallery & restaurant (via del Battistero 38 a Lucca), aperta anche questo fine settimana a ingresso libero.

Si tratta della sua nuova produzione, allestita esposta con la curatela di Martina Bacci di Capaci e Silvia Masini, con la quale trasporta l’osservatore in un viaggio attraverso mondi reali ed immaginari che si intrecciano, si confondono e raccontano storie sempre diverse. Il supporto scelto è una particolare carta francese che l’artista elabora scostandosi anche dal suo classico utilizzo.

L’esposizione, a ingresso libero, è aperta dalle 17,30 alle 23. È inoltre possibile visitarla in altri orari su appuntamento telefonico Info: art gallery restaurant OLIO SU TAVOLA by reaction, Via del Battistero, 38 Lucca +390583491104

—