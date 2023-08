Andate in cerca di una ciambella morbida e soffice? beh l’ avete trovata , questa al cappuccino è perfetta per la colazione ma anche per la merenda ( io la mangerei a tutte le ore a quanto è buona.. ma lasciamo stare ) Provatela è strepitosa e non la lascerete più garantito!!

Soffice ciambella al cappuccino INGREDIENTI 250 g di farina 00; 170 g di zucchero semolato; 160 ml di latte; 2 uova; 120 g di amido di mais; 100 g di burro; 110 ml di caffè pronto; 1 bustina di lievito per dolci; 150 g di gocce di cioccolato; Zucchero a velo per spolverizzare

STEP Prendere una ciotola, versare le uova, lo zucchero e montare fino ad ottenere un composto bello gonfio e spumoso; Aggiungere a filo anche il burro fuso, il latte e mescolare bene il tutto; Unire quindi, sempre montando, il caffè già pronto e intiepidito, la farina e l’amido di mais; Unire anche il lievito per dolci setacciato e mescolare, infine aggiungere le gocce di cioccolato e amalgamare bene il tutto; Imburrare e infarinare uno stampo per ciambelle ( di 22 cm di diametro) e versarvi dentro l’impasto; Cuocere la ciambella a 180 gradi (forno già caldo) per circa 25-30 minuti; Sfornare e far raffreddare, spolverizzare con dello zucchero a velo, trasferirla su un bel piatto da portata e servire!! è un vero trionfo del gusto!!