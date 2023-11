SOFFERTA VITTORIA DEL BCL

23/15 – 41/37 – 60/46 – 74/59

23/15 – 18/22 – 19/9 – 14/13

Bcl

Landucci 3, Burgalassi 5, Barbieri, Lenci, Lippi 13, Barsanti 13, Simonetti 5, Tempestini 11, Del Debbio 10, Brugioni, Pierini 6, Trentin 8

All. Olivieri, ass. Giuntoli, Pizzolante

Solettificio Manetti ABC Castelfiorentino

Malkic 4, Rosi, Lazzeri 2, Lilli, Pucci 18, Viviani, Scali 17, Nepi 10, Cantini 3, Nannipieri 5, Belli

All. Angiolini, ass. Calvani, Garbetti.

La prima palla utile dopo il fischio di inizio è per gli ospiti, Del Debbio è pronto per la repilca da tre per il 3/2 iniziale.

Poi Pierini e Lippi allungano e insieme a Trentin e compagni infilano un parziale da 9/0, Scali e Pucci accendono il Castello che riesce a portarsi sul 19/11 limando una lunghezza sull’iniziale differenza punti.

Il match è per adesso nelle mani del Bcl che riesce a controllare abbastanza agevolmente e che porta alla prima sirena sul 23/19.

Primi cinque minuti giocati in perfetta parità, sei punti per ogni franchigia e sempre un più 8 di vantaggio per i ragazzi di Olivieri.

E’ Scali e Malkic che a quattro dal termine si caricano sulle spalle la squadra, portandosi ad una sola lunghezza dal Bcl, la spinta del Castello si ferma quando Tempestini dall’area, riconquista tre lunghezze di vantaggio, ma in un botta e risposta fatto di triple, a due dal riposo, gli ospiti sono di nuovo ad una solo punto dall’impattare con i biancorossi.

E’ un Castelfiorentino per niente arrendevole e che non si lascia intimorire da Simonetti che a pochi secondi dallo scadere infila una nuova tripla, è un Castello che reagisce con fermezza facendo suo il quarto pur rimanendo sotto di due possessi.

Il ritmo della ripresa si è alzato e il Bcl è tornato a condurre il gioco e lo fa con autorità facendo registrare un score di 52/41 a tre minuti dalla penultima sirena.

Barsanti, Del Debbio e Trentin assoluti protagonisti della terza frazione di gioco che insieme ai loro compagni scavano un solco da più 14 alla sirena.

Ad aprire le danze dell’ultimo quarto è Simonetti dall’area, poi Lippi dai liberi e Burgalassi da tre portano il Bcl sul più 17, un buon margine, ma vista l’energia del Castello, non ancora sufficiente a mettere in ghiaccio la partita.

A tre dall’ultima sirena restano i più 15 con i quali il Bcl conduce il match, un vantaggio che a questo punto mette una seria ipoteca su una positiva chiusura dell’incontro, è Pierini che mette altri due punti per il 71/58 con un minuto ancora di gioco.

L’ultimo gioco biancorosso porta la firma di Tempestini che guadagna un fallo per un giro sui liberi che chiude la partita a 74/59, il Bcl torna così alla vittoria dopo le tre sconfitte che avevano in qualche modo iniziato a minare le proprie certezze, da qui riparte la rincorsa alla testa della classifica, prossimo appuntamento Domenica 19 Novembre alle ore 18:00 ad Arezzo