Soddisfazione per le modalità in cui si sono svolte le elezioni e per i risultati emersi a Massarosa viene manifestata dal sindaco Alberto Coluccini,

che sottolinea il successo in ambito locale dei partiti di centrodestra e in particolare il successo conseguito dal consigliere Elisa Montemagni, rieletta in Regione con un numero elevatissimo di preferenze, circa 12.000, mentre a Massarosa sono state 1.667.

“Le elezioni – spiega Coluccini – si sono svolte in maniera corretta e con una buona affluenza di elettori, che è risultata analoga al dato provinciale.

Devo fare le mie personali congratulazioni alle forze della coalizione di centrodestra per il consenso raggiunto anche nel nostro Comune e a Elisa Montemagni che ha colto un straordinario successo a livello provinciale. Alla luce di questi risultati elettorali, possiamo guardare con ancora maggiore fiducia al futuro e ai tanti impegni non facile che ci attendono in favore della comunità massarosese”.