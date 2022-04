SODDISFAZIONE DEL SINDACO LUCA MENESINI PER L’ACCORDO RAGGIUNTO AL TAVOLO REGIONALE SULLA VERTENZA SAN GINESE

SODDISFAZIONE DEL SINDACO LUCA MENESINI PER L’ACCORDO RAGGIUNTO AL TAVOLO REGIONALE SULLA VERTENZA SAN GINESE

Il sindaco di Capannori, Luca Menesini, esprime soddisfazione per l’accordo raggiuto al tavolo regionale sulla vertenza San Ginese.

“Il risultato raggiunto dal tavolo regionale è di grande importanza perché con lo stop ai licenziamenti, l’attivazione degli ammortizzatori sociali, e l’impegno concreto per la reindustrializzazione del sito produttivo San Ginese attraverso un advisor qualificato vengono tutelati i lavoratori, il marchio, la storia dell’azienda e più in generale, il territorio. Ringrazio la Regione Toscana e in particolare il consigliere delegato per lavoro e crisi aziendali del presidente Giani, Valerio Fabiani, per l’impegno e la tenacia con cui hanno condotto insieme a noi la trattativa. Questa vicenda ci conferma che il gioco di squadra fra i livelli istituzionali è fondamentale per raggiungere obiettivi importanti per lavoratori, cittadini e imprese.