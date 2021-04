Soddisfatti del traguardo raggiunto gli esponenti COBAS presso Ersu spa, salvo il rinnovo del contratto per i 33 dipendenti in scadenza, nonostante l’assorbimento degli esuberi provenienti da Sea Ambiente.

Da tempo, nel settore dello smaltimento dei rifiuti, si vocifera di una Società Unica della Versilia, vale a dire la fusione tra Ersu spa, di Pietrasanta e Sea Ambiente,di Viareggio.

Nell ultimo mese si facevano sempre piu’ insistenti le voci di un imminente trasferimento di 20 dipendenti da Sea ad Ersu, e così è stato il 26 marzo u.s..

In buona sostanza, tale trasferimento ha fatto sì che, all’interno della Sigla Sindacale COBAS scattasse un campanello d’allarme riguardo 33 dipendenti Ersu che hanno il contratto a termine, in scadenza il 31 – 03 – 2021.

Ciò accadeva proprio mentre le altre Sigle Sindacali territoriali, firmatarie del CCNL, stavano focalizzando sulla probabile ma lontana fusione, dopodiché è stato subito indetto uno stato di agitazione all’interno delle due società.

Il sindacato COBAS, tramite i Segretari Provinciali, Stefano Forno e Giovanni Coluccini, dopo un breve confronto hanno deciso di contattare immediatamente il Direttore Generale, Ing.. Walter Bresciani Gatti, di domenica sera, al fine di chiedere un incontro urgente per avere rassicurazioni e conferme a tutela dei 33 dipendenti Ersu, con il contratto in scadenza.

L’incontro ha avuto luogo il giorno seguente e, allo stesso, hanno presenziato anche le segreterie aziendali UILT E FIT- CISL.

Appena aperto il confronto, l’amministratore Unico, Dott. Luca Nannini, e il Direttore Generale, Walter Bresciani Gatti, ci hanno anticipato, comunicando la loro intenzione di prorogare i contratti dei 33 dipendenti in questione, per alcuni fino a fine dicembre e per altri fino a fine ottobre, in piu’ alla Convenzione per Distacco dei 20 dipendenti Sea, accolti presso Ersu spa.

Il Sindacato COBAS, è orgoglioso e soddisfatto del traguardo raggiunto con la decisione presa dall’amministrazione di Ersu spa, ma restiamo al contempo molto perplessi riguardo alla proclamazione dello stato di agitazione delle Sigle Sindacali Territoriali.

A nostro avviso, lo stato di agitazione era certamente l’azione piu’ mirata e necessaria da fare ma solo in SEA Ambiente, al fine di tutelare tutti i dipendenti che già lo scorso anno sono stati dichiarati esuberi, ma non sicuramente, oggi, presso Ersu spa, la quale si fa carico di parte di questi esuberi.

In virtu’ di questo, non ci siamo sentiti di firmare un provvedimento come lo stato di agitazione. Con molto rammarico, siamo anche venuti a conoscenza del fatto che alcune delle Sigle firmatarie dello stato di agitazione, hanno avuto il cattivo gusto di chiedere, per iscritto, che fossimo esclusi dal tavolo della trattativa, in quanto soggetti non graditi.

Ricordiamo a tutti che il compito principale dell’attività sindacale è la tutela dei lavoratori e dei loro diritti.