Soccorso di Vigili del Fuoco un ferito in località Prato fiorito

I vigili del fuoco del Comando di Lucca sono intervenuti intorno alle ore 14.30 per un soccorso a persona in località Prato Fiorito nel comune di Bagni di Lucca, dove un escursionista infortunatosi lungo un sentiero necessitava di essere trasportato a valle per le opportune cure sanitarie. Il personale della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con il personale VF, ha prima stabilizzato il ferito, che poi è stato trasportato con barella “Toboga” fino al luogo dove si trovava l’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale.