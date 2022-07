Soccorsa dai Vigili del Fuoco una famiglia francese persa sul monte Corchia

I Vigili del fuoco del comando di *Lucca*, distaccamento di Pietrasanta, sono intervenuti alle 18:00 per prestare *soccorso ad una famiglia* di nazionalità francese che si era persa in zona impervia sul monte Corchia.

La famiglia è stata tratta in salvo grazie all’intervento dell’elicottero Drago 60 l’elicottero del reparto volo di Cecina, che li ha verricellati e portati in salvo.

La famiglia si trova in ottima salute ed è tornata a casa in autonomia.