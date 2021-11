La Misericordia, grazie alla disponibilità, da volontaria, della d.sa Paola Meconi (che ringraziamo per la proposta) ha attivato un servizio di orientamento e consulenza per soci e cittadini circa le opportunità di servizi e prestazioni sociali. Questo servizio sarà garantito presso la sede della Misericordia su appuntamento, telefonando al n. 058380731 ( o per email: info@misericordiaborgo.org).