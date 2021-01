Smottamento sulla montagna seravezzina

SERAVEZZA – Un piccolo smottamento si è aperto sulla strada della montagna seravezzina, subito dopo l’abitato di Giustagnana e prima della deviazione per Minazzana.

La Protezione civile comunale è prontamente intervenuta domenica mattina per disporre le opportune segnalazioni e far realizzare un cordolo in asfalto di contenimento delle acque piovane. Da un primo sopralluogo il fenomeno appare circoscritto e limitato alla parte più superficiale del suolo. La carreggiata non risulta intaccata.

La circolazione stradale non ha subito interruzioni. La situazione è monitorata dalla Protezione civile e dal Comando della Polizia Municipale. Lunedì verifiche più approfondite.

fontenoitv